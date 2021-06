Calciomercato Roma: Smalling non è incedibile per il tecnico Mourinho. Un club ha chiesto il difensore inglese ai giallorossi

Chris Smalling potrebbe lasciare la Roma in estate. Da elemento inamovibile per Paulo Fonseca a esubero per José Mourinho, che avrebbe acconsentito alla sua cessione.

Come riportato da Sky Sport, il difensore inglese è stato richiesto negli ultimi giorni dall’Everton. Sono attesi nuovi contatti nelle prossime ore.