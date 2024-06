Roma Soulé, con l’arrivo dell’argentino servirà un SACRIFICIO: il nome indiziato a PARTIRE per finanziare il colpo

Alla Roma piace tanto Soulé. Non è un mistero, Daniele De Rossi ha richiesto alla società giocatori in grado di saltare l’uomo e, l’argentino, va proprio in questa direzione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, tiene ancora banco il futuro di Dybala, che ha clausola da 12 milioni di euro attiva dal primo luglio. La Joya non ha mai manifestato la voglia di cambiare aria: proprio per questa ragione potrebbe salutare la Capitale Abraham, solo di fronte a una buona offerta.