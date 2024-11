Roma, il Tottenham porta bene a Ranieri: i precedenti favoriscono il tecnico giallorosso

La Roma questa sera affronta in Europa League il Tottenham: Spurs favoriti, ma Ranieri ha dalla sua i precedenti: 9 vittorie in 18 incontri

Questa sera la Roma scende in campo all’Olimpico contro il Tottenham, una sfida non semplice – gli Spurs sono tra le squadre più quotate per la vittoria dell’Europa League – ma che Claudio Ranieri è pronto ad affrontare, forte anche dei precedenti che sono a suo favore.

Il tecnico testaccino infatti ha già affrontato 18 volte gli Spurs in carriera e le vittorie sono 9, con 5 pareggi e 4 sconfitte. Il momento decisivo è nella stagione 2015/16, quando con il Leicester vinse la Premier League al termine di un lungo duello proprio con la squadra londinese. Sarà invece la prima volta per lui contro Ange Postecoglou.