Roma, Totti AMMETTE: «Ecco cosa speravamo noi tifosi. Euro2024? Abbiamo una squadra FORTE e con un grande allenatore»

La leggenda della Roma Francesco Totti ha parlato della stagione appena concluso dei giallorossi e dell’Europeo

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è stato intervistato da TV Play e ha espresso la sua opinioni su vari temi, sia della Nazionale che dell’universo giallorosso.

EURO2024 – «Penso che quando ci sia una competizione così importante come l’Europeo, il gruppo venga prima del singolo. La squadra è forte, ha un grande allenatore e speriamo l’Italia possa fare bene»

DE ROSSI – «Ha fatto un percorso positivo. Anche perché quando entri a metà campionato, non è mai semplice. Però è stato bravo a cambiare rotta. Non è riuscito ad ottenere quello che tutti noi speravamo. Però alla fine ha fatto un buon campionato»

RANIERI – «Purtroppo è arrivato anche il momento di mister Ranieri, ha preso questa decisione, dispiace a tutti che abbia lasciato il calcio. Dopo quest’impresa con il Cagliari penso che fosse giusto e doveroso finire in questo modo»

FROSINONE- «Le parole sono poche, mi dispiace per Di Francesco, non meritava la retrocessione. Purtroppo le squadre devono andare in Serie B, fino alla fine ha provato a combattere. Sfortunatamente non è riuscito a restare in Serie A»

ROMA – «Stagione positiva per Lukaku e Dybala, anche se noi romanisti speravamo di poter arrivare fino alla fine e di ottenere un’altra finale. Siamo contenti così e si pensa al prossimo anno»