Roma, da considerare per la fine del campionato i fine prestiti e le scadenze: per questo superare il 30 giugno diventerebbe un problema

Il presidente della Figc Gabriele Gravina lo ha ammesso: per finire il campionato non si può andare oltre il 30 giugno. Il motivo è facilmente deducibile, ovvero le problematiche contrattuali che si verrebbero a creare. Anche la Roma accuserebbe di questo fatto.

I giallorossi, infatti, avrebbe un grosso problema coi prestiti. Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic hanno il contratto fino al 30 giugno, più molti altri giocatori di proprietà in giro per tante squadre. Più cautelata riguardo le scadenze: nessuno è in procinto di salutare a fine anno.