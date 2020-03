Roma, tutto sul recupero infortunati: la situazione dei giallorossi

Roma, Fonseca sfrutta il riposo forzato per cercare di recuperare quanti più infortunati: Under e Perotti in primis

Paulo Fonseca proverà a sfruttare al massimo questa pausa per recuperare quanti più infortunati per la sua Roma. La ripresa fissata domenica ha un obiettivo ben preciso, ovvero tornare ad avere a disposizione in primis Under e Perotti.

Entrambi i calciatori non hanno evidenziato particolari problemi ma sono affaticamenti muscolari. Allo stesso tempo la visita di controllo al ginocchio per Zaniolo, per valutare il decorso dall’infortunio, è rimandata.