Roma: va migliorato il cinismo sottoporta

La Roma di Fonseca segna meno di quanto potrebbe. Le statistiche dicono che i giallorossi devono migliorare nella finalizzazione

Secondo la statistica degli Expected Goasl (i gol attesi), la Roma di Fonseca è la terza squadra che in Italia costruisce di più dopo Inter e Atalanta. Tuttavia, sono stati realizzati solo 20 gol, nonostante in base a queste statistiche i giallorossi ne avrebbero dovuti segnare quasi 4 in più.

Segno di come vada migliorata parecchio la freddezza in fase di finalizzazione. In ogni caso, il rientro di Pellegrini dovrebbe aumentare ulteriormente il livello della rifinitura dei giallorossi.