All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Hellas Verona. I giallorossi dopo la sconfitta contro il Milan ha deciso di cambiare la guida tecnica: via Mourinho e dentro De Rossi, alla prima panchina da allenatore del club giallorosso. Dall’altra parte gli scaligeri allenati da Baroni che in questi giorni hanno salutato Ngonge, andato al Napoli, e vicina anche la cessione di Doig al Sassuolo. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Amione; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.

Roma-Verona: orario e dove vederla

Roma-Verona aprirà la ventiduesima giornata della Serie A, la seconda del girone di ritorno. All’Olimpico, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.