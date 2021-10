Roma, Vina in dubbio per la Juventus: tornerà solo il giorno prima

Juve Roma: l’uruguaiano Vina rischia di saltare il match dopo la sosta in programma la sera del 17 ottobre

Mourinho rischia di non avere a disposizione un giocatore per Juve Roma, big match dell’8° giornata di Serie A in programma la sera del 17 ottobre, dopo la sosta delle Nazionali.

Si tratta del terzino Vina che tornerà soltanto il giorno prima dagli impegni con il suo Uruguay e per questa ragione, salvo un rientro in extremis, potrebbe saltare la grande sfida dell’Allianz Stadium.