Romania Ucraina: 3 reti per 3 grandi imprese. La ROMANIA oggi ha fatto LA STORIA, risalendo indietro nel TEMPO

Romania Ucrania, un 3-0 destinato a rimanere nella STORIA al di là dei punti importanti conquistati per i gironi

Tre reti all’Ucraina nella gara d’esordio, tre grandi imprese di carattere storico per la Romania. Quella di oggi è una giornata indimenticabile, che il Paese aspettava da una vita.

1) La Romania ha ottenuto la sua seconda vittoria agli Europei. L’unico precedente riguardava il 2000, quando sconfisse clamorosamente l’Inghilterra per 3-2, con le reti di Chivu, Munteanu e il rigore di Ganea.

2) Mai, né agli Europei, né ai Mondiali, la Romania aveva vinto una gara con 3 gol di scarto.

3) Per la prima volta nella sua storia, la Romania ha vinto una partita degli Europei mantenendo la porta inviolata. Se si prendono invece in considerazione anche i Mondiali, quello odierno è il primo successo con annesso clean sheet dall’1-0 conquistato contro la Colombia risalente al 1998, quando si giocò in Francia.