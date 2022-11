Romulo: «La Juve segue il nuovo Ronaldo. Verona? Se arriva una chiamata...» - VIDEO

Romulo intervistato da Mola racconta del talentino Vitor Roque seguito dalla Juve e parla di un possibile ritorno a Verona

Con il Brasile a Torino e la sosta del campionato Brasiliano, Romulo è andato a vedere l’allenamento della Seleçao e ai microfoni di Mola (guarda qui l’intervista integrale) ha rilasciato una lunga intervista parlando di Juve, Verona e della selezione verdeoro.

Partendo proprio dalla Juventus, il difensore svela un retroscena di mercato: «Uno dei più forti che giocava con me al Cruzeiro era Vitor Roque, che ora è all’Atletico Paranaense. Ha 17 anni. Su di lui ci sono la Juve, il Real Madrid e il Barcellona. Sarà sicuramente una delle punte più forti al Mondo. Molti dicono che sarà il nuovo Ronaldo».

In conclusione Romulo ha spiegato anche che non chiude le porte a un ritorno in Italia: «Ci tornerei subito perché sto benissimo fisicamente. Negli ultimi due anni ho giocato almeno 60 partite e nei dati fisici sono tra i migliori della mia squadra. Ho visto che Sogliano è appena tornato a Verona, che è la mia città preferita, magari sarà lui a chiamarmi».