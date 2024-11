Ronaldinho svela: «Ero molto vicino a firmare per quella squadra italiana. Il mio undici ideale...»

L’ex fantasista brasiliano, Ronaldinho, ha parlato cosi di un suo possibile passaggio all’Inter. Ecco le sue parole

Ospite su Twitch di Champions Lounge, Ronaldinho, ha parlato di un retroscena che l’avrebbe visto vicinissimo a firmare con l‘Inter. Ecco le sue parole:

RETROSCENA INTER– «È vero, in passato parlammo molto con l’Inter, quando ero in Messico ancora a giocare. L’affare in quel momento era difficile però. L’Inter comunque è una grandissima squadra, quindi è sempre un piacere quando c’è una proposta da un club cosi»

PELE’- «Per noi brasiliani Pelé è il più grande di tutti, ma a casa mia Maradona è sempre stato Diego, diverso da tutti gli altri. Cosa si può dire di lui? Spettacolare, il migliore che ho visto giocare. Io e lui siamo stati insieme tante volte, non solo come calciatore ma anche come uomo è stato sempre un fratello più grande. È stato bellissimo stare con lui»

11 IDEALE- «Nel mio 4-3-1-2 ideale in porta c’è Dida. Il terzino destro sarebbe Cafù, il sinistro Roberto Carlos. I due centrali sono Paolo Maldini e Rafa Marquez. Come play Thiago Motta, mentre i due interni di centrocampo sarebbero Deco e Andrea Pirlo. Il 10 non sarei io, sarebbe Leo Messi. I due davanti invece Ronaldo e Romario»