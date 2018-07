Ronaldo arricchisce la Serie A: ecco i benefici del suo arrivo in Italia

Cristiano Ronaldo può arricchire la Juve e la Serie A: il calcio italiano dovrà approfittare dell’occasione per migliorare il proprio prodotto

L’arrivo di Cristiano Ronaldo non è una buona notizia solo per la Juventus, ma anche per la Serie A. Il 5 volte Pallone d’Oro, infatti, è un uomo in grado di spostare gli equilibri anche al di fuori dal campo. La sua presenza in Italia non potrà fare altro che attirare l’attenzione “mondiale” sul nostro campionato, arricchendo così il club di appartenenza, ma indirettamente anche le altre società di Serie A.

Il motivo è semplice: la Juve, grazie a Cr7, potrà esportare molto più facilmente il proprio brand all’estero, soprattutto nei mercati esteri come quelli asiatici. In più è immaginabile un aumento dei ricavi per quanto riguarda le gare di campionato e di Champions, in cui con la stella portoghese ci si aspetta il sold out. I benefici, però, non saranno solo della Vecchia Signora: i ricavi potrebbero aumentare anche per le altre società della Serie A, soprattutto grazie a nuove sponsorship di maglia in occasione delle partite interne con la Juventus.

In più, c’è la questione diritti televisivi: qualora Ronaldo dovesse restare oltre i 4 anni previsti dal proprio contratto, la Serie A avrà la possibilità di vendere con maggiore forza i diritti all’estero con una crescita esponenziale. Per rendere tutto ciò possibile, però, il calcio italiano dovrà fare del proprio meglio: l’arrivo dell’ex Real Madrid è un’occasione, che va sfruttata al meglio per migliorare il prodotto nazionale.