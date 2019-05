Ronaldo fa la lista della spesa: 6 richieste alla Juventus

Cristiano Ronaldo, dopo aver mancato la conquista della Champions, avrebbe chiesto sei “sforzi” sul calciomercato alla Juventus

Una Juventus più forte per puntare concretamente alla conquista della Champions League. Cristiano Ronaldo ci crede fermamente e per questo, secondo quanto riporta “Don Balon”, avrebbe preparato per il D.s. Fabio Paratici e il presidente Andrea Agnelli una sorta di “lista della spesa“, un elenco di rinforzi per far fare alla squadra di Allegri un salto in avanti importante a livello continentale.

I sei nomi sarebbe tutti di primo piano: Matthijs de Ligt, difensore e capitano dell’Ajax rivelazione della Champions League di quest’anno, Isco e James Rodriguez, suoi ex compagni al Real Madrid, in uscita rispettivamente dai Blancos e dal Bayern Monaco, Paul Pogba, centrocampista in uscita dal Manchester United, Adrien Rabiot, che può arrivare a parametro zero dal Paris Saint-Germain e Tanguy Ndombele, giocatore di spicco dell’Olympique Lione. Ora resta da vedere se CR7 sarà accontentato o se la Vecchia Signora, come da tradizione, terrà anche un occhio al proprio bilancio dopo una stagione onerosa sul piano economico.