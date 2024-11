Roma, Rosella Sensi: «Ai miei tempi scelsi Ranieri perchè conosceva l'ambiente, oggi consiglieri questo...»

Le parole di Rosella Sensi, ex vicepresidente della Roma, dopo l’esonero di Juric e sulla scelta del nuovo allenatore giallorosso

Rosella Sensi, ex vicepresidente della Roma, ha parlato a Tele Radio Stereo del momento dei giallorossi. Di seguito le sue parole.

«Io non conosco i giocatori da dentro. Per capire quale potrebbe essere l’allenatore migliore dovrei conoscere bene le cose da dentro. Io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone che ancora reputo amiche e che mi sono amiche. In quel momento avevamo una difficoltà, quindi quando c’è un legame così semplice ci si confronta, però devi fare la scelta migliore con una progettualità di quello che ti può portare un allenatore diverso rispetto a un altro allenatore. E su queste basi abbiamo scelto Claudio Ranieri, non solo perché era romano e romanista. Nella scelta va calcolata la parte caratteriale, l’esperienza professionale. Poi puoi anche sbagliare, anche perché chi è che non sbaglia nella vita, però Ranieri era assolutamente il più adatto e più competente in quel momento»