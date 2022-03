Juve, Rubinho: «Pogba è un calciatore di grandissimo livello e può dare una mano importante»

Rubinho: «Pogba è un calciatore di grandissimo livello e può dare una mano importante». Ecco le parole dell’ex portiere bianconero

L’ex portiere della Juve, Rubinho, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per parlare di Paul Pogba. Ecco le sue parole:

RITORNO DI POGBA ALLA JUVE – «Secondo me bisogna capire come giocherà Allegri il prossimo anno. È chiaro che Paul, per qualità e presenza, in qualsiasi posizione a centrocampo lui cadrebbe a pennello. È un calciatore di grandissimo livello e può dare una mano importante in quella zona di campo».

DOVE PUO’ ARRIVARE LA JUVE IN QUESTA STAGIONE – «La Juve sta facendo quasi un girone di partite con risultati utili. Credo che questo sia stato un periodo importante, dopo tanta sofferenza e difficoltà. Mancando però così poche partite dovrebbero esserci tantissime combinazioni dal punto di vista dei risultati delle altre per far sì che la Juventus possa vincere questo scudetto. È stato un campionato divertante: là davanti per un periodo c’è stata l’Inter, poi il Napoli, adesso il Milan… era da tanto che non si vedevano squadre nuove nei primi posti. Secondo me quest’anno il Milan ormai ha preso il largo e alla fine vincerà».

