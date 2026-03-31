Rudiger Juventus, il tedesco può sostituire Bremer in caso di partenza eccellente! La strategia del club bianconero, ecco cosa filtra dalla Continassa

Rudiger Juventus, potrebbe essere lui il sostituto di Bremer in caso di cessione eccellente. in estate. Lo scenario di quanto potrebbe accadere

Alla Continassa le idee per la prossima sessione estiva sono già delineate: la parola d’ordine è trovare il perfetto equilibrio tra la massima ambizione sportiva e l’assoluta sostenibilità finanziaria. La dirigenza della Juventus vuole programmare il futuro con grande pragmatismo per evitare passi falsi. Le richieste avanzate da mister Luciano Spalletti alla società sono state estremamente chiare: il tecnico non cerca giovani promesse da plasmare, poiché ritiene di averne già a disposizione nell’attuale rosa. L’allenatore esige invece giocatori già pronti, campioni affermati e dotati di straordinaria esperienza internazionale. Questa è considerata l’unica strada percorribile per innalzare immediatamente il tasso tecnico e caratteriale del gruppo, permettendo alla squadra di lottare fin da subito per lo Scudetto contro le altre big di Serie A.

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Il nodo difensivo: l’incompatibilità tra Bremer e Rüdiger

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, senza una cessione eccellente che possa finanziare ampiamente le operazioni in entrata, sarà quasi impossibile assecondare appieno i desideri dell’allenatore. Pertanto, risulta oggi irrealistico ipotizzare una futura retroguardia bianconera composta contemporaneamente da Gleison Bremer e Antonio Rüdiger. Attualmente, la permanenza del difensore brasiliano escluderebbe inevitabilmente l’arrivo del tedesco, e viceversa. Tale equazione economica rimane assolutamente valida nonostante Rüdiger possa eventualmente liberarsi a parametro zero dal Real Madrid.

L’ostacolo Real Madrid e le priorità del giocatore

Spalletti conosce perfettamente le immense qualità del centrale, avendolo già allenato e valorizzato ai tempi della Roma. La strada per portarlo a Torino appare tuttavia decisamente in salita. Oltre al gravoso ostacolo legato all’elevato ingaggio e alla fortissima concorrenza di top club come Liverpool e Manchester United, c’è da registrare un improvviso cambio di rotta del Real Madrid.

Grazie al concreto e decisivo appoggio di Alvaro Arbeloa, i Blancos sembrano ora realmente intenzionati a proporre il rinnovo. Rüdiger, seppur profondamente affascinato dal progetto tecnico di Spalletti, considera la permanenza in Spagna la sua priorità assoluta, a condizione di ottenere un prolungamento di due anni. Altrimenti, sarà addio. La Juventus resta in vigile attesa, studiando la situazione e mantenendo attive delle fondamentali piste alternative per blindare il reparto arretrato.