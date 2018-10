Daniele Rugani ha contestato una decisione dell’abitro Calvarese e il tono colloquiale del difensore della Juve non è piaciuto al web

La Juventus ha vinto, soffrendo, in casa dell’Empoli. Il club bianconero nei minuti finali ha concesso qualche offensiva di troppo ai toscani che hanno buttato il pallone in area e hanno provato a far male ai bianconeri, senza riuscirci. Nei minuti finali l’arbitro Calvarese ha assegnato un calcio d’angolo per i padroni di casa e Daniele Rugani, difensore della Juventus, non l’ha presa benissimo.

Il centrale bianconero ha protestato contro l’assegnazione del corner ma, secondo il web, ha usato un tono altamente colloquiale con l’arbitro: «Calva, Dai Calva» si legge dal labiale, facendo così trapelare un’apparente confidenza tra i due che non è stata molto apprezzata dai social: «Rugani che si rivolge all’arbitro chiamandolo “Calva”….

Quanta confidenza che hanno loro con gli arbitri!!!!» si legge sui social. Di seguito il video dell’episodio ‘incriminato’.