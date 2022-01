Rugani: «Sono invecchiato e cresciuto, l’età è importante per un difensore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele Rugani ha parlato al termine della sfida che la Juventus ha pareggiato senza reti a San Siro contro il Milan

Un’altra buona prestazione per Daniele Rugani che al termine della sfida contro il Milan ha parlato dei suoi miglioramenti ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

IN COSA E’ CAMBIATO – «Sono invecchiato un po’, cresciuto, diventato papà. Tante cose sono cambiate. Le stagioni per un calciatore sono diverse, ma l’età anagrafica per un difensore è importante. Ho le occasioni ora, ma sono sempre stato sereno perché con il mister ho un ottimo rapporto. Ho aspettato questo momento con tranquillità, sono felice che il mister mi sta dando fiducia».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24