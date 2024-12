Rugani Parma, i crociati tentano il grande colpo per il difensore. Il piano in vista di gennaio con la Juve

Rugani Parma, i crociati vogliono compiere il grande colpo di calciomercato per la difesa. Possibile trattativa a gennaio con i bianconeri

Daniele Rugani all’Ajax sta trovando poco spazio, e il ritorno in Italia potrebbe rivelarsi l’opzione più concreta in vista del calciomercato di gennaio: non a caso il Parma si è fatto subito avanti per rinforzare nella maniera migliore possibile.

Secondo quanto riportato da ForzaParma.it, i crociati tenteranno di trattare con la Juve per capire la concretezza di tale operazione di mercato.