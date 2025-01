Runjaic: «Como squadra aggressiva, ma vogliamo farci trovare pronti. Su Sanchez e il caso Okoye...»

Runjaic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara di Serie A dell’Udinese contro l’Atalanta di Gasperini

Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara di Serie A dell’Udinese contro il Como.

SUL COMO – «Il Como per essere una neopromossa è squadra che cerca di dominare il gioco, con tanti passaggi corti, aggressività in alto, sono chiavi che caratterizzano più squadre di alto livello che una neopromossa. Sappiamo che hanno tanti giocatori forti e sappiamo che non è una neopromossa come le altre, ha risorse per poter crescere tanto puntando negli anni prossimi magari all’Europa o addirittura allo Scudetto. »

INFORTUNI – «Sanchez? Raramente do dettagli prima della partita, ancora non lo so. Sicuramente Sanchez non farà il terzino, questo posso dirverlo (ride ndr). E’ una buona domanda e ci penseremo anche oggi, Rui Modesto contro l’Atalanta ha giocato bene, negli ultimi mesi è cresciuto, stiamo vedendo dei passi avanti ma può ancora crescere, è sicuramente una possibilità, vi sono delle percentuali per vederlo giocare. Le alternative però ci sono, Zemura può giocare anche lì, in nazionale ha giocato in più ruoli e può fare bene anche a destra., Per Kristensen invece non ci abbiamo pensato troppo ad allargarlo sulla destra, lo vogliamo centrale per poter migliorare»

OKOYE – «Non ne abbiamo parlato, siamo concentrati sul Como, sono molto presente in spogliatoio, magari i ragazzi tra di loro poi ne hanno parlato ma non posso saperlo questo. Io sono l’allenatore e mi piace parlare di moduli, di calcio, di tattica. L’atmosfera è comunque molto buona, lo spirito di squadra c’è, stiamo lavorando in maniera diligente, con intensità. Quel che conta è che domani dobbiamo mettere in campo la parte migliore di noi».