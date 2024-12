Runjaić analizza: «Molto soddisfatto del risultato, è stata una partita difficile. Su Lucca dico questo...»

Le dichiarazioni di Kosta Runjaić, tecnico dell’Udinese, dopo la vittoria contro il Monza in Serie A. Le parole

L’allenatore della Udinese, Kosta Runjaić ha parlato a DAZN per commentare la vittoria per 2-1 contro il Monza in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «Sì, sono molto soddisfatto del risultato. È stata una partita difficile. Abbiamo avuto molti momenti molto pericolosi. Il team si è sacrificato molto, ha combattuto. La fortuna è stata dalla nostra parte. Tre punti contro il Monza, che per me è una buona squadra. Li abbiamo studiati a fondo: in ogni partita creano buone opportunità e giocano bene. A volte si tratta dei dettagli. Ora siamo a 20 punti. Abbiamo vinto una partita molto difficile. Grazie al team».

CAMBIO MODULO – «Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma non secondo i nostri piani. Pensavo di tenere di più il pallone, ma il Monza ha giocato con grande energia e non siamo riusciti a farlo. Eravamo in ritardo, abbiamo avuto problemi sulle fasce e anche a coprire gli spazi per i trequartisti del Monza. È stata una decisione logica cambiare, tornando al nostro sistema principale. Funziona molto meglio, ma infatti abbiamo subito il primo gol. Ancora una volta un po’ strano, un po’ facile. Nella ripresa abbiamo giocato meglio».

LUCCA – «Abbiamo Lucca. È un ottimo colpitore di testa, uno dei migliori della Serie A. Ha avuto un’ottima scelta di tempo e un ottimo cross. Sono felice per lui, non solo per il gol, ma per tutta la sua attitudine. Stasera ha lottato insieme alla squadra. È solo l’inizio della sua carriera».