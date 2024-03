Sabatini critica: «Barella simulatore, prenda esempio da Berardi»

Le parole di Sandro Sabatini, giornalista, sul comportamento in campo di Nicolò Barella e Domenico Berardi. I dettagli

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Tuttosport del caso scoppiato dopo la simulazione di Barella in Inter-Genoa.

BERARDI E BARELLA – «Berardi stava fermo, paralizzato dal dolore. Barella si rotolava, premiato dall’arbitro. Berardi in lacrime, agonia sua e del Sassuolo. Barella con gioia, rigore gol e abbracci fino allo scudetto. Berardi e Barella campioni d’Europa nel 2021: il link azzurro che unisce tutto, anche le contraddizioni. Vicini per la Nazionale. Distanti per il resto. All’opposto: uno s’è fatto male davvero, l’altro ha simulato. Se ne è parlato abbastanza, ma non tanto. Di Berardi quasi nulla. Di Barella il giusto, ma le sue capriole sono passate in secondo piano rispetto all’errore dell’arbitro Ayroldi. Che, per la cronaca, è stato sospeso al pari di Marchetti (Torino-Fiorentina) e Di Bello (Lazio-Milan)».

GLI ARBITRI – «Convocati d’urgenza dal designatore Rocchi, ieri gli arbitri hanno affidato a una terapia di gruppo il loro destino. Si sentono offesi e non protetti. Innanzitutto dalla Lega, che non si oppone alla caccia al fischietto maledetto. E anche dalla Federazione, troppo soffice quando ascolta le dichiarazioni fiammeggianti di Lotito e De Laurentiis o la strategia verbale più felpata ma comunque ben congegnata di Cairo. Sia Lega che Federazione, peraltro, indicano Nba e Premier League come esempi per il calcio italiano. Discorsi già sentiti da quasi

venti anni…».

