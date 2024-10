Sabatini boccia la Juve: «Solo appena sufficiente, Douglas Luiz è in crisi irreversibile»

Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla prestazione della Juventus e di Douglas Luiz nella vittoria contro la Lazio

Sandro Sabatini ha analizzato a calciomercato.com la vittoria della Juventus contro la Lazio in Serie A.

IL COMMENTO – «Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione appena sufficiente. Così la Juve trascorre una notte al comando della classifica, anche se insieme al Napoli che ha una partita in meno. E con questa vittoria Thiago Motta migliora anche la preoccupante statistica delle partite in casa: adesso sono due vittorie e tre pareggi.

La Lazio aveva giocato nettamente meglio per metà primo tempo, fino alla giustissima espulsione di Romagnoli. Nei settanta minuti restanti, la Juve ha colpito una traversa con Vlahovic e sprecato un’occasione incredibile con Douglas Luiz. A proposito di quest’ultimo: la sua crisi d’identità e autostima sembra ormai evidente, quasi irreversibile. Non vale i 50 milioni di valutazione estiva. Ma nemmeno può essere il brutto anatroccolo visto finora».