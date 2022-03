Sabatini: «Piero Brosio uomo straordinario ma emarginato dal calcio» – VIDEO

Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, ha parlato di Piero Brosio in occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini

Per la presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., in cui verranno assegnerati i premi 2021, Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, parla così di Piero Brosio.

LE PAROLE – «Spesso mi veniva a trovare. Aveva un suo non polemico rammarico per il fatto che il mondo del calcio lo avesse emarginato. Nessuno lo cercava più, ma era un rammarico molto contenuto. Ma lui sapeva che doveva fare altro, era un uomo straordinario. La prima volta sono venuto qui per Piero e anche stasera sono qui per questo».