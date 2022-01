Calciomercato Salernitana: Sabatini centra il colpo, arriva dal Brasile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Salernitana: il nuovo ds, Walter Sabatini, piazza un colpo dal Corinthians. Si tratta di Ederson, centrocampista classe 1999

La Salernitana sta per concludere un’operazione in entrata. Walter Sabatini, infatti, è vicinissimo ad acquistare Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson.

Classe 1999, il centrocampista è di proprietà del Corinthians ed è pronto a sbarcare in Italia, a Salerno. In questa stagione, Ederson ha giocato con il Fortaleza e ha totalizzato 34 presenze con due gol e due assist all’attivo, oltre ad essere nel giro della Nazionale verdeoro Under 20. Lo riporta Il Mattino.