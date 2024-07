Sacchi-Baggio e il rigore di Pasadena, Gramellini: «C’è una FAKE NEWS che dura da tanto tempo. Ecco cosa insegna la POLEMICA di questi giorni creata dall’ex CT»

L’analisi del giornalista Massimo Gramellini sulle polemiche per il calcio di rigore sbagliato da Roberto Maggio al Mondiale 1994

Oggi Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport interviene sul famoso rigore di Pasadena ed esprime gratitudine verso Roberto Baggio, dopo le polemiche degli scorsi giorni quando aveva eletto quell’errore a spiegazione della sconfitta nella finale col Brasile. Sul Corriere della Sera Massimo Gramellini interviene ricordando come sia una fake news che quel tiro alle stelle fosse decisivo, il Brasile era in vantaggio e Bebeto aveva a disposizione ancora un tiro per dare la coppa ai suoi. E ne trae una morale generale:

«Lo psicanalista James Hillman diceva che la vita è il racconto che noi ne facciamo. E questo racconto si fonda molto spesso su basi fasulle, alterate da un’emozione che ne ha completamente stravolto il senso. Passiamo l’esistenza a rammaricarci per avere sbagliato (o per non avere avuto) rigori decisivi che in realtà non lo erano affatto. E, come se non bastasse, c’è sempre qualche Sacchi pronto a farci credere che lo fossero».