Sacchi: «Il Milan mi ha sorpreso. Pioli e Maldini super»

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

MILAN – «L’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volontà di comandare il gioco e la capacità di fare pressing in ogni momento della partita: hanno energie da spendere, sono allenati bene. E qui bisogna dire bravo a Pioli. E poi si devono fare i complimenti a Maldini: Paolo ha costruito questa squadra azzeccando tutte le mosse e senza spendere quanto hanno speso le rivali. Non è una faccenda di poco conto».

IBRAHIMOVIC – «Un assoluto fenomeno. Incide anche quando non gioca, perché è un leader, perché ha trasmesso personalità ai compagni, perché sa guidarli, strigliarli e motivarli. Ecco, magari qualche volta si deve frenare perché li sgrida troppo platealmente: qualcuno potrebbe anche rimanerci male e allora non si ottiene l’effetto desiderato. Comunque stiamo parlando di un vero campione. A me sembra un capoclasse: un punto di riferimento per l’intero gruppo».