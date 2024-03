Sacchi: «Milan, Roma e Fiorentina possono vincere in Europa. E l’Atalanta…»

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato dell’Europa delle italiane Milan, Roma e Atalanta a La Gazzetta dello Sport

Specialista in Coppe dei Campioni, Arrigo Sacchi legge le carte ai quarti di finale che arriveranno tra dieci giorni. Ecco le sue idee su La Gazzetta dello Sport, che ne ospita abitualmente gli interventi.

L’ITALIA NON VINCE MAI – «Ma adesso, in Europa League, possiamo giocarcela. Almeno una, tra Milan e Roma, la portiamo avanti: sono da finale. Anche in Conference: la Fiorentina è favorita».

BASTA L’ESPERIENZA PER PASSARE – «No, serve il gioco prima di tutto. Ma il Milan, il gioco, quando azzecca la giornata giusta, ce l’ha. E adesso ce l’ha pure la Roma. Con De Rossi c’è stato un cambiamento radicale. La squadra ha idee, si muove secondo uno spartito, sembra completamente diversa rispetto al periodo di Mourinho. Non so che cosa sia successo, non essendo dentro all’ambiente giallorosso, però penso che questa Roma darà parecchio fastidio al Milan».

LA NUOVA ROMA – «Vedo maggiore intraprendenza. E poi è stato riesumato un giocatore come Pellegrini che io conosco bene perché veniva nelle nazionali giovanili quando ne ero responsabile. É un bravo ragazzo e un bravo calciatore».

IL PUNTO DI FORZA DEL MILAN – «Se fanno un buon pressing, ma non sempre lo fanno, i rossoneri riescono a recuperare velocemente il pallone e a innescare gli attaccanti esterni che sono molto rapidi. Pulisic sta facendo molto bene, anche Loftus-Cheek si sta rivelando un buon acquisto. E poi c’è Leao, che non sai mai quello che ti può dare a causa del suo temperamento, ma ha grandissime qualità e può risolvere da solo i suoi problemi».

COSA SERVE ALL’ATALANTA – «Gioco, qualità atletiche, idee, coraggio e spirito di sacrificio. Se mettono tutto questo nella valigia prima di partire per l’Inghilterra, allora si può pensare di fare un capolavoro. Non dimentichiamo che il Liverpool è in corsa per il titolo e che la Premier League richiede un dispendio di energie superiore alla Serie A, perché si gioca a ritmi altissimi. Potrebbero essere un po’ stanchi i Reds. L’Atalanta deve farsi trovare pronta».

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – «Non faccio pronostici perché sono due amici. Dico questo: vinca chi merita. Ancelotti ha tanti infortunati e una squadra molto giovane. Se i suoi ragazzi riescono ad accendersi, allora ci sarà da divertirsi. City favorito: impegnato nella rincorsa al titolo in Inghilterra, potrebbe risentire a livello fisico»