Saint-Maximin vuole solo la maglia del Milan: il bomber è sempre più vicino

Saint-Maximin è sempre più vicino alla maglia del Milan, in arrivo anche il colpo Everton dal Gremio

L’attaccante del Nizza, Saint-Maximin sembra attratto dall’idea di vestire la maglia del Milan nella prossima stagione stando alle sirene di mercato provenienti dalla Francia. La società rossonera ha già avviato una trattativa con la società transalpina per mettere le mani sul cartellino del bomber francese, già cercato a gennaio. In Francia, i quotidiani sportivi sono sicuri che la trattativa decollerà a giugno con molte probabilità di andare in porto. Per acquistare il talentuoso attaccante, il Diavolo dovrà sborsare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, secondo quanto riporta SportMediaset.

Sempre SportMediaset ha ribadito che la trattativa per l’acquisto del brasiliano Everton sarebbe davvero a buon punto. L’esterno offensivo del Gremio è uno dei giovani più interessanti in prospettiva del calcio verdeoro. Leonardo sta lavorando alacremente per riuscire a portarlo a Milanello già nel prossimo mese di giugno.