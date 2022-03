Salernitana, Bonazzoli: «Qui sento la fiducia dell’ambiente. Sogno la Nazionale»

L’attaccante della Salernitana Bonazzoli ha parlato della sua stagione in granata

Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana ma di proprietà della Sampdoria, in una intervista a Il Mattino ha parlato della sua stagione con la maglia granata.

SALERNITANA – «Tantissimo, altrimenti non sarei qui. Ho sposato la causa in estate e a gennaio non sono partito perché sento la fiducia. Voglio giocare per questa squadra e finire il torneo con qualcosa di straordinario. L’ambiente mi è sempre stato vicino, portandomi sul palmo di una mano. Mi sento riconoscente: Salerno mi ha dato tanto e non so quanto sto restituendo. Spero di ricambiare in campo l’affetto straordinario dei tifosi».

NAZIONALE – «Un passo alla volta, non voglio spingermi troppo in là. In passato ho sbagliato, ero troppo giovane e carico di pressioni che non sopportavo. Ora vivo il mestiere in un’altra maniera, cerco di guardare obiettivo dopo obiettivo. Nell’azzurro ci spero, come tutti: se il campo parlerà in modo positivo, tutto arriverà di conseguenza. Credo nei sacrifici quotidiani, ma preferisco essere realista per non rimanere deluso».

