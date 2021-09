Salernitana, Castori vara il modulo Ribery: così inserirà la sua stella

Cambio di modulo in vista per la Salernitana che ha bisogno di qualità nella manovra: così Castori inserirà Ribery

La Salernitana vista contro il Torino ha fatto riflettere Castori: difficoltà nella manovra evidenti e disperato bisogno di qualità. La soluzione è già in casa e si chiama Franck Ribery, assoluta garanzia in questi termini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Castori è pronto al cambio modulo contro l’Atalanta passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 con Ribery dietro Bonazzoli e Simy.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Bogdan, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Simy, Bonazzoli