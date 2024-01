Salernitana, Costil: «Futuro? Amo l’Italia. Non pianifico in anticipo»

Benoit Costil, portiere della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Eurosport del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Futuro? Non lo sto pianificando particolarmente perché non escludo nessuna possibilità. L’aspetto umano è fondamentale, così come lo è l’ambiente di lavoro. Sinceramente amo l’Italia. Non pianifico in anticipo e non so cosa accadrà. Posso benissimo interrompere tutto a fine stagione per andare a vivere un po’ con i miei amici nel Morbihan, su una chiatta per l’allevamento di ostriche, o continuare perché c’è un progetto che me lo fa amare. Voglio assaporare ogni momento con passione senza preoccupazioni. Ciò non significa che non sono ambizioso. Gli aspetti geografici e umani hanno la precedenza su tutto il resto. Oggi sono ancora qui, sono competitivo e so ancora come fare alcune cose interessanti. Posso ancora durare se voglio».