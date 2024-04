Salernitana Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Fiorentina. Per i campani la possibilità di chiudere il campionato dignitosamente vista ormai la certezza della retrocessione. Per la viola, reduce dalle fatiche di Coppa, potrebbe essere un buon match per ritrovare punti anche in campionato e tenersi agganciati alla zona Europa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Costil, Gyomber, Manolas, Pirola, Zanoli, Legowski, Gomis, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Weissman. All. Colantuono.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi, Duncan, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Kouame, Nzola. All. Italiano.

Salernitana-Fiorentina: orario e dove vederla

Salernitana-Fiorentina gara delle ore 18:00 della domenica, che continuerà la trentatresima giornata della Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.