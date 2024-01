Salernitana-Juve, l'analisi di Calvarese: «Due gli episodi contestati...»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato come di consueto gli episodi della gara tra Salernitana e Juve dell’Arechi

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato come di consueto gli episodi della gara di Serie A tra Salernitana e Juve dell’Arechi. La sua moviola su Tuttosport:

ANALISI – «Due gli episodi contestati nell’area di rigore della Salernitana. Il primo si verifica dopo pochi secondi dall’inizio della gara, quando Yildiz cade a terra dopo un contatto con Daniliuc. Il centrocampista granata non fa nulla per provocare il penalty, ma il turco è più veloce e guadagna un vantaggio: grosso rischio ma giusto non fischiare. Il secondo ha per protagonisti Gyomber e Vlahovic. Il difensore slovacco è furbo nel dare fastidio all’attaccante con un contatto alto, a livello dell’anca. Giusto anche qui non fischiare, soprattutto per il metro adottato dall’arbitro campano. Corrette anche le sanzioni disciplinari. Quella più contestata è l’ammonizione a Gatti per fallo su Legowski: la Salernitana lamenta un mancato rosso. Il difensore prima colpisce la palla, poi va in scivolata sulla caviglia e ritrae la gamba: mancano i presupposti per il rosso, cioè intensità e velocità».