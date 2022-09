Strefezza gela l’Arechi: l’esterno decisivo con una prodezza

Gabriel Strefezza rientra dall’infortunio, entra dalla panchina e con una sua prodezza gela l’Arechi e Nicola

Dopo aver trascinato il Lecce in Serie A con gol e assist, Gabriel Strefezza è tornato a essere decisivo per la squadra di Baroni.

Il suo infortunio ha pesato tanto nelle scorse partite e la sua assenza si è fatta sentire. Contro la Salernitana Baroni non ha voluto rischiarlo dall’inizio, ma al momento del suo ingresso ha saputo sin da subito prendere per mano i pugliesi. La sua prodezza vale i primi tre punti in questa Serie A contro una squadra in forma. Lo scrive il Corriere dello Sport.