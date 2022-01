Salernitana, Sabatini al lavoro: quattro nomi sul taccuino del Ds

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato della Salernitana potrebbe entrare nel vivo in questi giorni: Sabatini è al lavoro, ecco i quattro nomi sul taccuino

Il mercato della Salernitana potrebbe entrare nel vivo in questi giorni. E’ arrivato Sabatini e i nomi sul taccuino del Ds sono diversi. Per la porta è vicino l’arrivo di Sepe dal Parma.

Per gli altri reparti si valutano diverse opzioni: per la difesa Fazio e Caceres, entrambi in uscita dalle rispettive squadre. In mezzo al campo piacciono i profili di Verre e Esposito. A riportarlo il Corriere dello Sport.