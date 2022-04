Grinta, idee e la... scarpa: Nicola ha stravolto la Salernitana

Nicola ha stravolto la Salernitana: l’allenatore è pronto ad un nuovo miracolo per salvare i granata

La Salernitana sta vivendo un vero e proprio miracolo sportivo. Ammesso che ancora non è fuori dalla zona calda della classifica, ma il cammino che sta facendo con Nicola è assolutamente meritevole di menzioni.

Da squadra spacciata a squadra rinata il passo è stato breve e anche la sconfitta per 5-0 a San Siro con l’Inter non ha scalfito le idee e la consapevolezza della Salernitana e di Nicola. Il tecnico arrivato in condizioni critiche di classifica ha saputo rivoltare la squadra e riportare idee e gioco ai granata. La sua grinta la si può notare nei dettagli e nel come vive le partite. Contro la Fiorentina l’immagine della scarpa in mano da ‘lanciare’ verso uno dei suoi giocatori è quella che spiega bene il concetto. E’ entrato nella testa dei giocatori e ha raccolto tre vittorie consecutive. Ora a meno tre dalla salvezza e con una partita da recuperare contro il Venezia, gli ingredienti ci sono tutti per far sì che il miracolo si realizzi.