Salernitana, fatta per Mazzocchi: i dettagli

La Salernitana targata Sabatini ha concluso il primo colpo: è fatta per Mazzocchi del Venezia, domani atteso in città per visite e firma

La Salernitana chiude per il primo colpo in entrata del mercato targato Iervolino Sabatini. I campani hanno definito l’affare con il Venezia per Mazzocchi.

L’esterno arriverà domani in città per le visite mediche e la firma. Contratto pluriennale e titolo definitivo per l’esterno napoletano. A riferirlo è Salernitana News.