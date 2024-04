Salernitana, retrocessione oggi? Ecco cosa deve succedere?

La Salernitana oggi potrebbe essere matematicamente retrocessa in Serie B: ecco cosa deve succedere questa sera

Dopo la vittoria matematica dello scudetto da parte dell’Inter, oggi potrebbe essere il giorno del secondo verdetto della Serie A con la retrocessione della Salernitana. Questa sera infatti potrebbe arrivare la matematica certezza che i campani ripartiranno dalla Serie B.

Questa sera l’Udinese scende in campo per il recupero della sfida con la Roma: in caso di vittoria dei friulani il quartultimo posto disterebbe 16 punti per la Salernitana e a cinque giornate dalla fine della stagione sarebbe impossibile per la squadra di Colantuono recuperare.