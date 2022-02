Salernitana, Ribery: «Credo alla salvezza. Per me sarebbe un trofeo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fantasista francese della Salernitana Franck Ribery ha così parlato della lotta per non retrocedere. L’intervista

Ai microfoni di SkySport, il fantasista francese della Salernitana Franck Ribery ha così parlato della lotta per non retrocedere:

LE PAROLE – «Io ci credo, abbiamo ancora tre mesi e mancano tante partite. Sono quel tipo di persona che non può lasciare il suo gruppo e la sua squadra, io vado ovunque con la mia squadra, anche a fare la guerra. Sono arrivati nuovi giocatori, un nuovo presidente, un nuovo direttore sportivo e anche un nuovo allenatore e abbiamo visto subito che qualcosa è cambiato. Crediamo a questo obiettivo e, se continuiamo così, nella vita può arrivare tutto. Ho un obiettivo, voglio salvare la Salernitana: per me sarebbe come un trofeo».