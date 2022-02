Salernitana, Sabatini: «Siamo una squadra vera, sono orgoglioso di questi ragazzi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro il Bologna.

ORGOGLIOSO – «Sono orgoglioso. Questa è una squadra assemblata in pochi giorni. L’allenatore ha dato un impulso incredibile. Oggi contro una squadra forte come il Bologna, non abbiamo perso il campo. Spero molto di poter fare i risultati. Questa formazione sta dimostrando di poter essere una squadra vera. La salvezza si giocherà per un punto in più o un punto in meno».

RIGORE TOLTO – «Ho visto poco, ero lontano. Accetto le decisioni che sono state prese».

INTER – «Con l’Inter non la considero una partita impossibile. I calciatori sapranno affrontarla con il massimo impegno possibile. Sono molto fiducioso».