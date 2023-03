Salernitana, Sousa: «Servirà una prova d’orgoglio, sui tifosi…»

Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Milan

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana.

PAROLE – «E’ un palcoscenico da campioni. E dobbiamo giocare da campioni. Con la differenza di valori ma con la voglia di crederci. Serve questo tipo di mentalità se vuoi toglierti delle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi. Da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre avuto questo tipo di pensiero. Voglio una Salernitana che sia consapevole di quanto sia bello essere competitivi a questi livelli. Giocano tutti. Compresa la nostra città. Già conoscevo il potenziale della piazza, i tifosi sono parte integrante del nostro progetto. Senza tifosi non siamo nulla, noi giochiamo per loro e dobbiamo rappresentarli bene, con orgoglio. A volte non sappiamo apprezzare quella che è la passione della gente».