Samardzic, il “Sommo Luminescente” della TREQUARTI dell’ATALANTA (che ha bisogno di lui)

Samardzic trova il suo primo goal con la maglia dell’Atalanta: segno di una trequarti che ha bisogno di lui dal primo minuto

Nei momenti più bui ci vuole sempre un raggio di luce che possa indicare la retta via, e se esteticamente il giallo non bastasse (quello della terza maglia) ci vuole proprio chi, quella luce di speranza e qualità, riesca a portarla a suon di gestualità e talento puro.

Per l’Atalanta il cosiddetto “Sommo Luminescente”, citando una delle entità più potenti di sempre seguendo varie mitologie, porta il nome di Samardzic: un raggio di luce arrivato con un goal straordinario che soltanto un fuoriclasse poteva fare, mettendo in risalto tutta una serie di certezze.

Gli spezzoni per un giocatore come lui non bastano in quella trequarti dove c’è necessità di un raccordo tra centrocampo e attacco: un costruttore di qualità che sia in grado di aiutare e potenziare l’intero reparto offensivo. Dal suo esordio contro il Torino l’ex Udinese ha dimostrato di essere un giocatore interessante: dinamismo, visione di gioco e colpi tanto decisivi quanto importanti, nonostante nelle sue apparizioni (prima di Bologna) fossero penalizzate sia da una squadra mentalmente alterna e una posizione in campo non definita.: nonostante sia abbastanza chiaro che dietro le due punte ci sia bisogno di un giocatore come lui.

Ad oggi nell’Atalanta non c’è nessuno che possa ricoprire quel ruolo meglio di Samardzic: Lookman e CDK hanno qualità, ma l’ultimo pezzo del puzzle porta il suo nome. Con Brescianini più adatto in mediana e un Zaniolo da sgrezzare, dovrà essere lo stesso Samardzic a ricoprire quella posizione. Un portatore di luce che possa illuminare l’attacco dell’Atalanta e tutto il suo meccanismo.