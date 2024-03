Samardzic sul mercato: «Ecco la mia situazione tra Juve e Inter»

Il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic ha parlato così delle possibile voci di calciomercato: tra Juventus e Inter

Il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica, parlando anche di calciomercato. I bianconeri osservano attenti il centrocampista in vista della prossima stagione.

TRASFERIMENTO ALLA JUVE? – «Di questo non so niente. Comunque non è il momento per pensare al futuro, adesso dobbiamo salvarci con l’Udinese, poi vedremo».

INTER – «Sono stato vicino all’Inter, poi è successo qualcosa, ma niente di grave».