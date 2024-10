Sampdoria, allarme centrocampo contro il Cesena

La Sampdoria è pronta ad affrontare il Cesena, valevole per la Serie B. Ecco chi potrebbe giocare a centrocampo

La prossima giornata di Serie B vedrà la Sampdoria sfidare il Cesena in trasferta, un turno non semplice se si considerano anche i problemi a centrocampo in questa gara contro i bianconeri.

Il primo nome sembra quello riconducibile a Meulensteen con una grande esperienza in Olanda tanto da toccare quota 131 presenze in Eredivise, quello che serve per dare fiducia a Sottil.

Dall’altra parte grandi chance di titolarità per Kasami che scalpita per giocare dal primo minuti contro il Cesena. A comporre il trio nella zona nevralgica del campo dovrebbe esserci Yepes.