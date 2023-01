Sampdoria, arriva un aiuto da 35 milioni per il ritorno di Ferrero

Un fondo americano appoggia il ritorno di Massimo Ferrero alla Sampdoria. Arriva un aiuto da 35 milioni per l’ex presidente

«Le banche in soccorso della famiglia Ferrero», così apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport. A quanto scrive il quotidiano, sarà Banca Sistema, appoggiata dal fondo californiano Oaktree, a concedere le risorse richieste dall’ex presidente della Sampdoria.

I 35 milioni di euro, in cambio del 99% del capitale azionario in garanzia, dovrebbero permettere alla famiglia Ferrero di dare ossigeno alle casse del club con 18-24 mesi di tempo per restituire il prestito. Massimo Ferrero a quel punto avrebbe un anno e mezzo (o due) per cercare un acquirente a cui vendere poi il club blucerchiato alle sue condizioni.