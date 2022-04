Sampdoria, Audero: «Vittoria cruciale, non la immaginavo nemmeno nei sogni»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato al termine del derby vinto contro il Genoa: ecco cosa ha detto

VITTORIA – «Nemmeno nei sogni. Le lacrime alla fine sono venute spontanee. Io di solito mi trattengo. Un sogno, ci giocavamo tutto. Una partita cruciale in positivo per noi e forse in negativo per loro. Sono punti che fanno respirare, danno ossigeno. È tutto bellissimo».

SALVEZZA – «Come ho detto prima mancano tre partite e in un campionato così può succedere di tutto. Intanto mettiamo via questa».

BACIO A CRISCITO – «I guanti manco mi sono accorto di averli baciati. Criscito capisco cosa prova, in queste occasioni è o io o te. Lo capisco».

TIFOSI – «I tifosi ci possono dare veramente tanto, spero che ci sia sempre questo clima».