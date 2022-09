Sampdoria, Bonetti: «E’ tosta vedere questa situazione»

Ivano Bonetti parla della situazione in casa Sampdoria, tra risultati sul campo e cessione del club: le sue dichiarazioni

Ivano Bonetti ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare della cessione della Sampdoria nell’intervista concessa a Radio Sportiva.

LE PAROLE – «Mi dispiace enormemente perché sono rimasto molto legato all’ambiente. In questa situazione particolare, anche per via della società, è un dispiacere. Il club ha un tifo eccezionale, colori fantastici, una storia meravigliosa. Vederla così è tosta. Però notate cosa fanno i tifosi la domenica…».

