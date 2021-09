Sampdoria, D’Aversa: «Vittoria che aiuta. Caputo importante per noi»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo sono partiti meglio loro e noi siamo stati bravi a non subire gol. L’aspetto negativo è aver concesso qualcosa all’avversario, l’aspetto positivo è non aver subito gol e averla saputa sbloccare con azioni e occasioni importanti. Altro lato positivo, il fatto che si porti in campo tutto quello che facciamo in allenamento. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno giocato. È una vittoria che ci aiuta vedendo il calendario».

PROBLEMA GOL – «Il problema dei gol non sussiste. Caputo è stato molto bravo, ma anche la prestazione di Quagliarella va evidenziata. Loro possono giocare insieme. Ragioneremo sugli equilibri di squadra. Finché partecipano a entrambe le fasi, va bene così. Ma stessa cosa si può dire di Damsgaard e Candreva che sono determinanti per il risultato della squadra».

CAPUTO – «Caputo è un giocatore importante e la società è stata bravissima a trattenere determinati calciatori. Quindi abbiamo garanzie sotto l’aspetto delle qualità. Oggi avevo chiesto una prova di maturità e devo dire che affrontiamo qualsiasi squadra cercando di vincere. Prendo spunto dalla partita contro l’Inter. In superiorità numerica con Sensi fuori avremmo dovuto portare a casa il risultato pieno».

